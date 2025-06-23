Івана Купала – це одне з найцікавіших свят у народному календарі. Воно з’явилося ще у дохристиянські часи, коли наші предки вшановували силу природи та літнє сонцестояння.

Свято Івана Купала пов’язане з різноманітніми обрядами, які мали на меті очистити душу й тіло, залучити щастя, кохання та добробут в сім’ю. У цей день дівчата пускають вінки на воду, молодь стрибає через багаття, а найвідважніші вирушають до лісу в пошуках міфічної квітки папороті, що розквітає лише раз на рік.

Коли святкують Івана Купала у 2026 році, а також про обряди, традиції та заборони свята – далі у матеріалі.

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Коли Івана Купала у 2026 році – дата

У 2026 році Івана Купала припадає на ніч з 23 на 24 червня. Дата збігається з християнським святом Різдва Івана Предтечі.

Раніше ці події припадали на 7 липня, однак після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, дати змістилася на 24 червня.

Водночас представники духовенства наголошують, що християнське свято Івана Предтечі потрібно чітко відділяти від свята Івана Купала, яке має язичницьке коріння.

Традиції та обряди на Івана Купала

Традиції на Івана Купала відрізняються залежно від регіону. Однак зазвичай святкування проводили на березі водойм, де ставили опудало Купала чи Марени (зимове божество у слов’ян, яке “морило” людей голодом, а землю холодом), навколо якого танцювали і співали. Потім розпалювали вогнище, опудало спалювали або топили у воді.

Через вогнище заведено стрибати – поодинці або парами, взявшись за руки. Цей ритуал означав очищення від зла і хвороб. Вважалося, якщо закохані зможуть перестрибнути через полум’я і не роз’єднають рук, то проживуть разом щасливе життя.

Дівчата на свято Івана Купала плели вінки з польових квітів. Після заходу сонця вставляли у них запалену свічку і пускали по воді. У народі вірили, якщо вінок пливе спокійно, значить дівчина скоро вийде заміж, якщо крутиться – дівуватиме ще рік, тоне – не вийде заміж взагалі. Часто хлопці намагалися зловити вінок дівчини, до якої мали почуття. Це вважалося доброю прикметою для їхньої подальшої долі.

Ще одна традиція на Івана Купала пов’язана із квіткою папороті, яка, за легендою, розквітає лише в цю святкову ніч. Вважалося, якщо її знайде молодий хлопець, то він нібито отримає можливість побачити майбутнє, почне розуміти мову птахів та звірів, зможе зцілювати хворих і знаходити скарби в землі.

Що не можна робити на Івана Купала

Зі святом Івана Купала пов’язано й чимало заборон. Вважалося, що в купальську ніч прокидається вся нечисть, тому не можна лягати спати. Щоб не принести в сім’ю злидні, в день свята не можна щось продавати чи віддавати. Заборонено давати та брати гроші в борг.

Не варто купатися у водоймах до сходу сонця. Вірили, що русалки та інші водяні істоти можуть затягнути під воду людину, яка купається вночі.

У свято Івана Купала заборонено сваритися – негативні емоції можуть призвести до невдач і проблем у житті. Якщо знайдете на дорозі гроші – у жодному разі не беріть їх, щоб не принести в дім біду.

Не рекомендується ходити до лісу наодинці, щоб не натрапити на нечисту силу. Також у свято Купала дітям і вагітним жінкам не бажано перебувати біля води.

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