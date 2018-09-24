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З 1-го на 17-е місце: Газпром звалився в рейтингу енергетичних гігантів S&P

Лідерство знову повернула собі американська ExxonMobil.

Російський газовий монополіст Газпром звалився з першого на 17-й рядок у рейтингу світових енергетичних гігантів за версією S&P Global Platts 2018.

Разом з тим у топ рейтингу вийшов ЛУКОЙЛ. Він піднявся з 6-го місця на друге. У списку він поступається лише американській ExxonMobil, яка повернула собі першу позицію, втрачену в 2017 році, повідомляє РБК.

З російських компаній у топ-50 списку також потрапила Транснефть – з 2017 року вона опустилася з 14-ї на 30-у сходинку. Сургутнефтегаз з 2017 року навпаки, різко поліпшив свої позиції, перескочивши одразу з 165-го на 35-й рядок. Слідом за ним йде Роснефть, яка в 2017 році була на 22-му місці.

У першій сотні списку також опинилися російські Татнефть (54-е місце) і НОВАТЕК (60-е).

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У 2017 році Газпром змінив ExxonMobil на першому рядку рейтингу після 12 років лідерства американської компанії. У 2018 році, як зазначається в релізі рейтингового агентства, повторний вихід ExxonMobile на перше місце стався “на тлі відновлення цін на нафту і надій на експортний бум у США”.

Нагадаємо, апеляційний суд Швеції зобов’язав Газпром заплатити Нафтогазу понад $2,6 млрд щодо транзиту газу.

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