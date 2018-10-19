Саудівська Аравія зі скандалом потрапила в центр уваги всього світу. Що послугувало причиною, чи вплине це на світову політику, бізнес та ціни на нафту – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.

2 жовтня журналіст Джамаль Хашогджі, який писав для The Washington Post і відкрито критикував владу Саудівської Аравії, увійшов до консульства і більше його ніхто не бачив.

Примітно, що наречена Хашогджі Хатідже Дженгиз, яка чекала його того дня біля консульства, показала, що годинник Apple Watch, який був на руці журналіста, записав момент його вбивства в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

Відповідно до інформації світових ЗМІ, а також уряду Туреччини, насправді в консульстві саудівський журналіст був допитаний, підданий тортурам, а потім – убитий.

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Факти ICTV зібрали думки експертів щодо того, що насправді сталося, чому і хто цей факт намагається приховати, як скандал вплине на світову політику, економіку, а також на ціни на нафту. Не забуваємо, що Саудівська Аравія – одна з найбільших експортерів нафти у світі.

Нафта

Почнемо з нафти, адже майбутні ціни на сировину – це перше питання, яке виникло у населення після виниклого скандалу.

– Я не думаю, що це вплине на ціни на нафту, тому що на це мають вагу інші чинники: іранські санкції, домовленості в рамках ОПЕК, видобуток нафти США і так далі, – каже авторитетний політичний оглядач Олег Пономар.

За його словами, на ціни впливають економічні фактори.

– Те, що США з Саудівською Аравією обмінялися суперечками у Twitter – це просто емоції, які не мають економічного підґрунтя, – додав експерт.

До слова, в адміністрації Трампа натякнули, що за подібну ситуацію США можуть розглянути введення санкцій на Саудівську Аравію, але тоді почули, що в такому випадку вони можуть отримати підвищені ціни на нафту.

А ось експерт з міжнародної політики Українського Інституту Майбутнього Ілля Куса вважає, що дана ситуація може погіршити інвестиційний імідж і провалити реформи в Саудівській Аравії, а це обіцяє дестабілізацією на всьому Близькому Сході і може відобразитися на цінах на нафту, якщо будуть перебиті шляху транспортування нафти.

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Політика

Як зазначив Ілля Куса, ця ситуація може відштовхнути інвесторів від Саудівської Аравії.

– Більше 20 великих міжнародних компаній і корпорацій не поїхали на міжнародний саудівський інвестиційний форум, це не лише глава МВФ Крістін Лагард, а багато інших, наприклад, генеральний директор Форд Мотор Білл Форд, – говорить експерт.

Більшість з них не вказували причину скасування поїздки, для того, щоб залишатися відкритими. Проте всім було зрозуміло, що це висловлення протесту Саудівської Аравії.

За словами Олега Пономаря, те, що не поїхали політики – це не буде довготривалим бойкотом.

– Це не перетвориться на політичну ізоляцію Саудівської Аравії у світі. Там не настільки розвинена демократія. Цей тимчасовий бойкот не надто вплине на них, – додає Пономар.

Для інших світових гравців – це засіб показати, що політичні вбивства у 21 столітті неприйнятні.

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Саудівська Аравія та США

Якби ця ситуація була б не при Трампові, то США відреагували б по-іншому.

Сполучені Штати завжди були совістю планети, впевнений Олег Пономар.

– Але Дональд Трамп фінансово пов’язаний з Саудівською Аравією. Крім того, за відношення з Близьким Сходом у нього відповідає зять Джаред Кушнер, який як радник Трампа вже був там за ці два роки багато разів, – зазначає експерт.

У бізнесмена Кушнера є кредити від Саудівської Аравії на сотні мільйонів доларів. Ці гроші напевно використовувалися на фінансові компанії Трампа.

Проте сам Дональд Трамп запевняє, що не розуміє, про що говорять численні розслідування.

– Для запису, у мене немає фінансових інтересів у Саудівській Аравії (або Росії, з цього питання). Будь-яке припущення, що вони у мене є, це лише фейкові новини (яких багато), – пише Дональд Трамп у Twitter.

Однак, за словами Олега Пономаря, скандал з Саудівською Аравією довго не триватиме.

США дали час знайти винного. Уже, мовляв, оголошено, що один з убивць журналіста не живий.

Справа далі спускатиметься на гальмах, потім знайдуть стрілочника – і на нього все повісять, сказавши, що він допитував і перестарався.

Дуже шкода, що немає такої моральної сили на світі, яка могла б дуже принципово на це відреагувати і дати зрозуміти навіть таким багатим країнам, що політичні вбивства неприйнятні у 21 столітті, а журналістська діяльність є недоторканною.

Багато людей досі вважають, що Саудівська Аравія – одна з найжорстокіших країн, яка відома своїми радикальними законами і рішеннями.

Саме саудівська влада стоїть за створенням “Аль-Каїди”, бере участь у створенні і розвитку релігійний установ по всьому світу, які підозрюють у пропаганді ісламістських ідей, а багато фахівців вважають, що підтримка тероризму йде через приватні руки, які, швидше за все, пов’язані з місцевим керівництвом.

Однак немає прямих доказів, що Саудівська Аравія стоїть за фінансуванням радикальних рухів і влада вказує, що посилено займається реформами у країні, а історії про відрубані кінцівки і таємні вбивства журналістів – це вигадки ЗМІ і світової спільноти.

Ось, наприклад 24 червня жінкам у Саудівській Аравії після багаторічної заборони дозволили водити автомобіль… Вже щось, правда?

Валерія Маліцька