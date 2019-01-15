Вчителі 900 шкіл у Лос-Анджелесі вийшли на масовий страйк зі своїми вимогами.

Більш ніж 30 тисяч вчителів почали страйк у штаті Каліфорнія, повідомляє The New York Times.

Викладачі вимагають підвищення зарплати, скорочення кількості учнів в одному класі та прийняття на роботу більшої кількості викладачів та бібліотекарів.

– Для одних проблема полягає в зарплаті, для інших — це число школярів в класі. Багатьом колегам важко їхати на роботу, оскільки доводиться витрачати значно більше години на дорогу, — розповів член профспілки страйкуючих Стів Білек, який викладає математику в середній школі Пол-Ревері в Лос-Анджелесі.

До слова, середня чисельність у класах становить 42 учні.

А у минулому навчальному році зарплата шкільного вчителя в Каліфорнії досягала $75 тис. на рік (Cередній показник по США – близько 59 тис.)

Наразі школи працюють, оскільки міська влада на час акції протесту найняла додатковий персонал.

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Нагадаємо, у США завершився шатдаун, уряд розблоковує роботу.