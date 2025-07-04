Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Тоню Матвієнко побив водій таксі: співачка звернулася до поліції
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Буде 1 тис. одиниць на добу: Мадяр про атаки російськими дронами

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

Згідно з аналізом розвідувальних даних, згодом буде 1 тис. одиниць безпілотників на добу та більше.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр).

Мадяр про масоване застосування дронів РФ по Україні

– Релокація виробництв БпЛА. Запамʼятайте цей термін, – зазначив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ.

За його словами, буде 1 тис. одиниць на добу та більше – про це свідчить аналіз розвідданих.

Зараз дивляться

– Нікого не лякаю. Холодною головою увімкнути клепку слід. Негайно та усім, хто у темі, – вважає Мадяр.

Він зазначив, що поділився цією інформацією під тиском нарощування масового застосування ворогом дешевого, але всюди досяжного Shahed, усі варіанти вдосконалення якого важко передбачити оперативно.

Водночас Мадяр наголосив, що не коментуватиме антидронові заходи, адже офіційні джерела вже анонсували все, що було доречно.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що десятки ударних безпілотників Shahed вдалося збити саме дронами-перехоплювачами, тому Україна масштабуватиме виробництво і навчання операторів.

Читайте також
План на 100 днів: Мадяр анонсував трансформацію Сил безпілотних систем ЗСУ
Роберт Бровді

Пов'язані теми:

Shahedатака дронамиБезпілотникиВійна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь