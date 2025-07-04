Буде 1 тис. одиниць на добу: Мадяр про атаки російськими дронами

Згідно з аналізом розвідувальних даних, згодом буде 1 тис. одиниць безпілотників на добу та більше.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр).

Мадяр про масоване застосування дронів РФ по Україні

– Релокація виробництв БпЛА. Запамʼятайте цей термін, – зазначив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ.

За його словами, буде 1 тис. одиниць на добу та більше – про це свідчить аналіз розвідданих.

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– Нікого не лякаю. Холодною головою увімкнути клепку слід. Негайно та усім, хто у темі, – вважає Мадяр.

Він зазначив, що поділився цією інформацією під тиском нарощування масового застосування ворогом дешевого, але всюди досяжного Shahed, усі варіанти вдосконалення якого важко передбачити оперативно.

Водночас Мадяр наголосив, що не коментуватиме антидронові заходи, адже офіційні джерела вже анонсували все, що було доречно.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що десятки ударних безпілотників Shahed вдалося збити саме дронами-перехоплювачами, тому Україна масштабуватиме виробництво і навчання операторів.

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