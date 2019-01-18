У Берліні заявили, що Північний потік-2 вже ніщо не зупинить.

США не зможуть зупинити реалізацію проекту Північний потік-2, навіть якщо Вашингтон введе санкції проти західних компаній.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас, пише Deutsche Welle.

На його думку, обмежувальні заходи з боку США можуть змусити західні компанії вийти з проекту, в тому числі концерни з Німеччини, але це все одно не зупинить будівництво газопроводу.

– Цей проект не зірве вже ніхто.

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Маас пояснює це тим, що в разі, якщо санкції США спрацюють, Росія самотужки зможе завершити реалізацію проекту. Це, за його словами, перекреслить усі можливі домовленості про збереження транзиту газу через Україну.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США виступила проти будівництва газопроводу Північний потік-2.

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