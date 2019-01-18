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Берлін: Росія добудує Північний потік-2 самотужки

У Берліні заявили, що Північний потік-2 вже ніщо не зупинить.

Северный поток-2

США не зможуть зупинити реалізацію проекту Північний потік-2, навіть якщо Вашингтон введе санкції проти західних компаній.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас, пише Deutsche Welle.

На його думку, обмежувальні заходи з боку США можуть змусити західні компанії вийти з проекту, в тому числі концерни з Німеччини, але це все одно не зупинить будівництво газопроводу.

– Цей проект не зірве вже ніхто.

Читайте: Північний потік-2: посол США назвав справжню мету Путіна

Маас пояснює це тим, що в разі, якщо санкції США спрацюють, Росія самотужки зможе завершити реалізацію проекту. Це, за його словами, перекреслить усі можливі домовленості про збереження транзиту газу через Україну.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США виступила проти будівництва газопроводу Північний потік-2.

Фото: Getty Images

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