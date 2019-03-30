У Польщі з’явилося 12 почесне консульство України.
У Катовіце, столиці Сілезького воєводства Польщі, відкрили почесне консульство України.
У церемонії взяли участь українські дипломати, українська громада міста, польські парламентарі та представники місцевого самоврядування.
Новим почесним консулом став Ярослав Вечорик. У своєму виступі він підкреслив, що консульство стане місцем, де будуть переплітатися спільні інтереси України та Польщі.
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До слова, на території Польщі це вже 12 українське почесне консульство.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Польща відмовиться від російського газу.
Джерело: Andrii Deshchytsia
Фото: Andrii Deshchytsia
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