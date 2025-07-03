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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Біля Балі затонув пором із понад 60 людьми: є загиблі та зниклі безвісти

На Балі затонув паром з людьми
Фото: Getty Images

У ніч на 3 липня в Явеській протоці між островами Ява та Балі сталася масштабна морська катастрофа.

Біля берегів Балі затонув паром із пасажирами: що відомо

Всього через пів години після відплиття з порту Кетапанг затонув пасажирський пором KMP Tunu Pratama Jaya.

Як повідомляє Apnews, на борту судна перебували 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби, включно з 14 вантажівками.

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За попередніми даними, пором потрапив у шторм із хвилями до двох метрів, що призвело до перекидання судна і його затоплення.

Затоплення порома побачив черговий офіцер порту, перш ніж про це повідомили рятувальникам, зазначають журналісти.

– З поромом не можна було зв’язатися по радіо з самого початку. Потім з ним могли зв’язатися інші судна тієї ж компанії. Але судно вже переверталося, – заявив Нананг Сігіт, керівник пошуково-рятувального агентства Сурабаї.

Що відомо про рятувальну операцію

Рятувальникам вдалося витягти з води понад 20 пасажирів, проте частина з них перебувала у непритомному стані через сильне переохолодження.

Вони як годинами дрейфували в бурхливих водах, повідомив начальник поліції Баньювангі Рама Самтама Путра.

На жаль, різні джерела повідомляють про виявлення трьох або чотирьох тіл загиблих.

Однак доля ще 38–43 осіб залишається невідомою — вони вважаються зниклими безвісти.

До пошуків залучено щонайменше дев’ять суден: кораблі берегової охорони, буксири та надувні катери прочісують акваторію в надії знайти тих, хто ще вижив.

Індонезія, що складається з понад 17 000 островів, сильно залежить від поромного сполучення.

Однак, як відомо, морські аварії тут не є рідкістю. Основні причини: перевантаження суден, несподівані шторми та нехтування стандартами безпеки.

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