Біля Балі затонув пором із понад 60 людьми: є загиблі та зниклі безвісти

У ніч на 3 липня в Явеській протоці між островами Ява та Балі сталася масштабна морська катастрофа.

Всього через пів години після відплиття з порту Кетапанг затонув пасажирський пором KMP Tunu Pratama Jaya.

Як повідомляє Apnews, на борту судна перебували 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби, включно з 14 вантажівками.

За попередніми даними, пором потрапив у шторм із хвилями до двох метрів, що призвело до перекидання судна і його затоплення.

Затоплення порома побачив черговий офіцер порту, перш ніж про це повідомили рятувальникам, зазначають журналісти.

Рятувальникам вдалося витягти з води понад 20 пасажирів, проте частина з них перебувала у непритомному стані через сильне переохолодження.

Вони як годинами дрейфували в бурхливих водах, повідомив начальник поліції Баньювангі Рама Самтама Путра.

На жаль, різні джерела повідомляють про виявлення трьох або чотирьох тіл загиблих.

Однак доля ще 38–43 осіб залишається невідомою — вони вважаються зниклими безвісти.

Indonesian authorities have launched a search and rescue operation after the ferry Tunu Pratama Jaya sank in the Bali Strait.

4 dead, 23 rescued, and 38 remain missing. The vessel had 53 passengers and 12 crew members onboard, according to Bali’s Search and Rescue Chief. pic.twitter.com/Hgnu9HVUez

— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) July 3, 2025