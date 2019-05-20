Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав листа Володимиру Зеленському, в якому запевнив про підтримку України та мирного врегулювання на сході.
Генсек ООН сподівається, що Україна надалі матиме гарні відносини з ООН.
Він привітав Володимира Зеленського з обранням на посаду президента та запевнив, що ООН готова підтримувати його у виконанні відповідних обов’язків.
Антоніу Гутерріш зазначив, що координатор системи ООН в Україні та місцева команда організації, готові продовжувати надавати підтримку у втіленні цілей сталого розвитку ООН до 2030-го року, а також сприяти проведенню реформ.
Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)
Генсек також наголосив, що ООН повністю підтримує зусилля нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи та Організації з безпеки та співробітництва у Європі у вирішенні конфлікту на сході України.
Він закликав всі сторони до конструктивного діалогу з метою втілення Мінських домовленостей.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Україну обрали до складу двох структур ООН.