У зв’язку з протестами у Грузії президент Росії Володимир Путін підписав указ Про окремі заходи щодо забезпечення національної безпеки РФ.

Володимир Путін підписав указ, який забороняє авіакомпаніям перевозити громадян з РФ до Грузії. Заборона починає діяти з 8 липня.

Також у документі є пункт про повернення громадян Росії і їх багажу з Грузії на батьківщину. Відповідні заходи має вжити уряд РФ.

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Рекомендується також утриматися від реалізації громадянам турпродуктів, які передбачають перевезення, у тому числі комерційні.

Нагадаємо, що протести у Грузії почалися у ніч на 21 червня. У результаті зіткнень постраждали близько 240 осіб, серед них 80 – співробітники поліції, ще 160 – мітингувальники. Факти ICTV стежать за подіями у Тбілісі в онлайн-трансляції.