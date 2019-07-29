Спільно розроблену США та Ізраїлем систему протиракетної оборони Arrow 3 випробували на Алясці.

Ізраїль і США успішно випробували спільно розроблену систему протиракетної оборони Arrow 3 на Алясці і змогли тричі перехопити ракету за межами атмосфери.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Arrow 3 дозволить Ізраїлю протидіяти балістичним ракетам Ірану.

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Ракета Arrow 3 є частиною щита, який Ізраїль розробив, щоб захищатися від ракет, випущених із Сектора Газа і Лівану. Система стоїть в одному ряду з Залізним куполом, системою David’s Sling і системою Arrow 2.

Нагадаємо, у квітні перший ізраїльський посадковий місячний апарат Beresheet надіслав знімки, зроблені під час виходу на навколомісячну орбіту.

Фото: Benjamin Netanyahu