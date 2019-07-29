PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Перехопили ракети в космосі: Ізраїль і США випробували Arrow 3

Спільно розроблену США та Ізраїлем систему протиракетної оборони Arrow 3 випробували на Алясці.

Перехопили ракети в космосі: Ізраїль і США випробували Arrow 3

Ізраїль і США успішно випробували спільно розроблену систему протиракетної оборони Arrow 3 на Алясці і змогли тричі перехопити ракету за межами атмосфери.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Arrow 3 дозволить Ізраїлю протидіяти балістичним ракетам Ірану.

Читайте: Палестинські угруповання оголосили про перемир’я з Ізраїлем

Ракета Arrow 3 є частиною щита, який Ізраїль розробив, щоб захищатися від ракет, випущених із Сектора Газа і Лівану. Система стоїть в одному ряду з Залізним куполом, системою David’s Sling і системою Arrow 2.

Нагадаємо, у квітні перший ізраїльський посадковий місячний апарат Beresheet надіслав знімки, зроблені під час виходу на навколомісячну орбіту.

Фото: Benjamin Netanyahu

Джерело: AP

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Верховний суд США дозволив витратити $2,5 млрд на будівництво стіни з Мексикою
Пожирає мозок: у США чоловік помер через паразита, якого підхопив в аквапарку
Зеленський обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі
США можуть запровадити нові санкції проти Туреччини – Помпео
У США арештували 16 морських піхотинців за торгівлю людьми
У США на федеральному рівні відновили смертну кару
Підкинув на 4 метри у повітря: у США бізон напав на 9-річну одеситку (18+)
Втручання РФ у вибори США: звинувачення проти Трампа висунуть після президентства
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка