Чим відрізняється вища освіта у Великій Британії від української системи – читайте в матеріалі.

Перша відмінність британської системи освіти полягає у тому, що студент самостійно складає свій розклад, обирає теми та предмети, які цікаві саме йому.

Університети Англії не нав’язують навчальні програми та плани, як це роблять українські.

По-друге, бакалаврат тут триває три роки, замість українських чотирьох, а магістратура – лише рік.

По-третє, в університетах Великої Британії немає бюджетної форми навчання. Тому є два варіанти: платити повну вартість або плідно працювати та просити призначення стипендії з університетських фондів, державних чи міжнародних освітніх програм.

Середня вартість навчання у британських ВНЗ – £20 тис. за рік або 600 тис. грн.

До речі, стипендія Chevening для магістерських програм передбачена як для британців, так і для студентів з інших країн.

Читайте: Чи потрібно здобувати вищу освіту: плюси і мінуси диплому

Ще однією відмінністю британських університетів є те, що тут не беруть хабарів. Студент отримує такий бал, на який він склав предмет.

Вступити до університету в Лондоні можуть студенти з інших країн, українці зокрема. Часто навіть не потрібно їхати на вступні іспити, бо усе можна зробити через інтернет.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що у Києві краще, ніж у Лондоні.