Чим відрізняється вища освіта у Великій Британії від української системи – читайте в матеріалі.
Перша відмінність британської системи освіти полягає у тому, що студент самостійно складає свій розклад, обирає теми та предмети, які цікаві саме йому.
Університети Англії не нав’язують навчальні програми та плани, як це роблять українські.
По-друге, бакалаврат тут триває три роки, замість українських чотирьох, а магістратура – лише рік.
По-третє, в університетах Великої Британії немає бюджетної форми навчання. Тому є два варіанти: платити повну вартість або плідно працювати та просити призначення стипендії з університетських фондів, державних чи міжнародних освітніх програм.
Середня вартість навчання у британських ВНЗ – £20 тис. за рік або 600 тис. грн.
До речі, стипендія Chevening для магістерських програм передбачена як для британців, так і для студентів з інших країн.
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Ще однією відмінністю британських університетів є те, що тут не беруть хабарів. Студент отримує такий бал, на який він склав предмет.
Вступити до університету в Лондоні можуть студенти з інших країн, українці зокрема. Часто навіть не потрібно їхати на вступні іспити, бо усе можна зробити через інтернет.
До слова, раніше Факти ICTV писали, що у Києві краще, ніж у Лондоні.