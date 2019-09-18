PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Освіта у Великій Британії: вартість навчання та особливості

Чим відрізняється вища освіта у Великій Британії від української системи – читайте в матеріалі.

освіта у Великій Британії

Перша відмінність британської системи освіти полягає у тому, що студент самостійно складає свій розклад, обирає теми та предмети, які цікаві саме йому.

Університети Англії не нав’язують навчальні програми та плани, як це роблять українські.

По-друге, бакалаврат тут триває три роки, замість українських чотирьох, а магістратура – лише рік.

По-третє, в університетах Великої Британії немає бюджетної форми навчання. Тому є два варіанти: платити повну вартість або плідно працювати та просити призначення стипендії з університетських фондів, державних чи міжнародних освітніх програм.

Середня вартість навчання у британських ВНЗ – £20 тис. за рік або 600 тис. грн.

До речі, стипендія Chevening для магістерських програм передбачена як для британців, так і для студентів з інших країн.

Читайте: Чи потрібно здобувати вищу освіту: плюси і мінуси диплому

Ще однією відмінністю британських університетів є те, що тут не беруть хабарів. Студент отримує такий бал, на який він склав предмет.

Вступити до університету в Лондоні можуть студенти з інших країн, українці зокрема. Часто навіть не потрібно їхати на вступні іспити, бо усе можна зробити через інтернет.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що у Києві краще, ніж у Лондоні.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Велика Британія
Британці підтримують незалежність Шотландії та Північної Ірландії
Банк, лікарня та інтернет – що у Києві краще, ніж у Лондоні
Банк, лікарня та інтернет – що у Києві краще, ніж у Лондоні
робота
Як заробляти більше 20 тис. грн без освіти
Британка одружилася з деревом та взяла його прізвище
Британка одружилася з деревом та взяла його прізвище
Британія офіційно відтермінувала Brexit
Британія офіційно відтермінувала Brexit
Борис Джонсон
Краще помру в канаві, ніж проситиму ЄС відкласти Brexit – Джонсон
У Великій Британії підліток втратив зір через чіпси та картоплю фрі
У Великій Британії підліток втратив зір через чіпси та картоплю фрі
В Україні пропонують змінити умови прийому до вишів
В Україні пропонують змінити умови прийому до вишів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка