Ризик Brexit без угоди залишається реальним, незважаючи на заяви прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що Велика Британія ще може вийти з ЄС без укладання угоди.
Він сподівається, що Велика Британія і ЄС встигнуть укласти угоду щодо Brexit.
Президент Єврокомісії додав, що для цього залишилося мало часу.
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– Прем’єр-міністр Борис Джонсон сказав нам, що хоче укласти угоду, але він піде з угодою або без неї. Ризик відсутності угоди дуже реальний, – підсумував Юнкер.
До слова, у Великій Британії набув чинності закон, який не дає провести Brexit 31 жовтня без угоди з Євросоюзом.
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