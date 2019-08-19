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Ми готові до Brexit без угоди – Меркель

Німеччина готова до сценарію, в якому вихід Великої Британії з ЄС відбудеться без угоди.

Ангела Меркель

Канцлер Німеччина Ангела Меркель заявила, що країна шукатиме шляхи для виходу Великої Британії з ЄС з угодою, проте вона готова до так званого жорсткого Brexit.

– Ми готові до всього, зокрема до того, що угоди не буде… Однак я в будь-якому випадку до останнього дня докладатиму зусиль для того, щоб знайти якесь рішення, – сказала Меркель.

Вона вважає, що для всіх буде краще, якщо Brexit відбудеться з угодою.

Читайте: Велика Британія веде підготовку до жорсткого Brexit

21 серпня відбудеться візит прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Німеччини, під час якого порушуватимуть питання Brexit.

До слова, США підтримають Велику Британію у разі проведення жорсткого виходу з ЄС.

Джерело: Deutsche Welle

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