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Факти / Світ / Росія

Німеччина дає візи жителям ОРДЛО з російськими паспортами – ЗМІ

У Німеччині ставлять візи жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей в паспорти, видані Росією.

Німеччина дає візи жителям ОРДЛО з російськими паспортами – ЗМІ

У німецьких ЗМІ повідомляють, що уряд не робить різниці для звичайних російських паспортів і тих, які незаконно роздають на окупованих територіях.

Таку інформацію від уряду отримало видання у відповідь на запит депутата Вільної демократичної партії Ренати Альт, яка є доповідачем парламентської групи щодо України і Росії.

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До слова, з квітня 2019 року Німеччина видала майже 100 тис. віз власникам російських паспортів.

Однак невідомо, скільки від цієї кількості отримали жителі ОРДЛО з незаконними російськими паспортами.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ розповіли, як на Донбасі роздають російські паспорти.

Джерело: Bild

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