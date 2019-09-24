У Німеччині ставлять візи жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей в паспорти, видані Росією.
У німецьких ЗМІ повідомляють, що уряд не робить різниці для звичайних російських паспортів і тих, які незаконно роздають на окупованих територіях.
Таку інформацію від уряду отримало видання у відповідь на запит депутата Вільної демократичної партії Ренати Альт, яка є доповідачем парламентської групи щодо України і Росії.
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До слова, з квітня 2019 року Німеччина видала майже 100 тис. віз власникам російських паспортів.
Однак невідомо, скільки від цієї кількості отримали жителі ОРДЛО з незаконними російськими паспортами.
Нагадаємо, раніше в ОБСЄ розповіли, як на Донбасі роздають російські паспорти.
Джерело: Bild