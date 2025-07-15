Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків у 2025 році – відповідь адвоката

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан.

Відповідно українці, які не мають проблем зі здоровʼям чи інших причин на звільнення від призову, можуть бути мобілізовані.

Утім, законодавством визначено перелік осіб, які мають відстрочку від мобілізації навіть у період воєнного стану.

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Факти ICTV дізнавалися, як відбувається мобілізація багатодітних батьків та які зміни у 2025 році.

Мобілізація багатодітних батьків 2025

Перш ніж починати говорити про мобілізацію, варто зʼясувати, що означає багатодітна сімʼя?

Адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська зазначає, що багатодітна – це сім’я, в якій подружжя перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей.

Крім того, родина вважається багатодітною, якщо трьох та більше дітей самостійно виховує лише хтось один з подружжя (батько чи мати).

А щодо мобілізації багатодітних батьків, то адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська зазначає, що відповідно до статті 23 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

– Серед осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК, – додає адвокатка.

Зокрема, відстрочка від мобілізації не поширюється на багатодітних жінок та чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Але на законних підставах не можна мобілізувати тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

На відстрочку від мобілізації мають право:

заброньовані на підприємствах, організаціях чи установах;

особи, чиї близькі родичі мають І та II групу інвалідності;

опікуни осіб, які потребують постійного догляду відповідно до висновку лікарської комісії;

працівники та службовці ЗС України, Нацгвардії України, ДПСУ та СБУ тощо.

Які документи підтверджують статус сімʼї як багатодітної

Документом, що підтверджує статус багатодітної сім’ї, дітей з такої сім’ї та їхнє право на отримання пільг згідно із Законом України Про охорону дитинства, є відповідне посвідчення.

Щоби отримати посвідчення багатодітної сімʼї, батьки мають звернутися:

у структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних держадміністрацій;

до виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;

у Центр надання адміністративних послуг.

Які документи необхідні для отримання відстрочки для багатодітних батьків Якщо батько не проживає зі своїми неповнолітніми дітьми, він зобов’язаний документально підтверджувати, що забезпечує їхнє утримання. Такі докази можуть бути представлені виконавчим документом про стягнення аліментів або довідкою з органів державної виконавчої служби, яка підтверджує відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Важливо зазначити, що для багатодітних батьків, які мають заборгованість зі сплати аліментів, існують додаткові обмеження. Зокрема, якщо розмір заборгованості перевищує три місячні платежі, таким батькам забороняється виїзд за кордон. Це пов’язано з тим, що вони втрачають право на відстрочку від мобілізації, яка надається багатодітним батькам, і, відповідно, не можуть перетинати державний кордон. Право на відстрочку від мобілізації для чоловіків, які мають трьох і більше дітей, залежить від їхнього сімейного стану та місця проживання дітей. Для одружених чоловіків, які мають спільних дітей зі своєю дружиною, необхідні такі документи: свідоцтво про народження трьох або більше дітей, де чітко вказано батьківство військовозобов’язаного;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Ці документи є достатніми для підтвердження права на відстрочку. Для розлучених чоловіків або чоловіків із дітьми від різних шлюбів, необхідні такі документи: свідоцтва про народження всіх дітей із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

рішення суду про розлучення, у якому чітко зазначено, з ким проживають діти;

рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей із батьком або письмовий договір між батьками, що підтверджує, хто здійснює опіку та піклування над дітьми;

(за наявності) рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного та договір про сплату аліментів;

заява до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за встановленою формою. Процедура отримання відстрочки: військовозобов’язаний збирає повний пакет документів, що підтверджують його право на відстрочку;

зібрані документи подаються до відповідного територіального центру;

спеціально створена комісія при ТЦК та СП розглядає подані документи та приймає рішення щодо надання відстрочки. Вирішальним фактором для отримання відстрочки є місце проживання дітей. Навіть якщо військовозобов’язаний є біологічним батьком, але діти проживають із матір’ю, він може втратити право на відстрочку, якщо не доведе факту утримання. Зміни у законодавстві у 2025 році Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2025 року № 519, було розширено перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Відтепер таке право можуть отримати не лише рідні багатодітні батьки, а й чоловіки, які фактично виховують та утримують трьох і більше дітей, зокрема й нерідних — падчерок або пасинків віком до 18 років. Раніше оформити відстрочку могли лише батьки, які документально підтвердили батьківство всіх дітей, надаючи відповідні свідоцтва про народження. Тепер же допущено можливість оформлення відстрочки для військовозобов’язаних чоловіків, які є в офіційному шлюбі з матір’ю дітей, народжених у попередніх стосунках, за умови, що ці діти не мають інших родичів, здатних їх утримувати. Головною умовою надання відстрочки є відсутність у таких дітей батька, бабусі, дідуся, повнолітніх братів або сестер, або наявність документів, які підтверджують, що ці особи з поважних причин не можуть виконувати обов’язок з утримання. До переліку поважних причин належать: свідоцтво про смерть;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення померлою;

вирок суду щодо відбування покарання в місцях позбавлення волі;

висновок МСЕК або ЛКК, чи експертної комісії, що підтверджує потребу особи в постійному догляді;

судове рішення про позбавлення батьківських прав. Для оформлення відстрочки необхідно надати: свідоцтво про шлюб з матір’ю дітей;

документи, що підтверджують відсутність інших членів родини, які могли б здійснювати утримання дитини. Таким чином, право на відстрочку від мобілізації отримали багатодітні чоловіки, які фактично виконують обов’язки батька щодо утримання та виховання дітей дружини від попереднього шлюбу. Водночас така відстрочка не надається, якщо у дітей є інші родичі, здатні їх утримувати. Що робити в разі мобілізації багатодітного батька Адвокатка юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко зазначає, що існують випадки, коли відбувається мобілізація батька трьох дітей. За словами адвоката, під час звернення до суду для оскарження рішення про мобілізацію, досить часто постає питання, чи надавала особа документи на підтвердження наявності трьох дітей до ТЦК. На думку юриста, працівники ТЦК мають доступ до демографічних реєстрів, де вони зможуть перевірити, чи є у військовозобов’язаної особи три дитини. Але якщо мобілізація відбулася попри те, що батько є багатодітним, у такому випадку потрібно звертатися до суду. Однак оскарження рішення в суді не зупиняє процес мобілізації. Тому Катерина Аніщенко радить писати рапорт на звільнення з лав ЗСУ відповідно до статті 26. Читайте також Хто має право на відстрочку від мобілізації та як її отримати: відповідає адвокат

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