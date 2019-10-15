У Нідерландах знайшли сім’ю з семи осіб, які дев’ять років просиділи в підвалі свого будинку на фермі, чекаючи кінця світу.

Поліція виявила в будинку недалеко від села Рейнерволд в Нідерландах сім’ю, яка за мінімум дев’ять років жила в підвалі на ізольованій фермі, чекаючи кінця світу.

У підвалі знаходився 58-річний чоловік і ще п’ять осіб у віці від 18 до 25 років.

Про сім’ю у підвалі стало відомо після того, як один з них, 25-річний чоловік, кілька разів прийшов в бар в Рейнерволді.

У перший раз він пішов, тому що заклад закрили, але 13 жовтня він прийшов, замовив п’ять кухлів пива і попросив про допомогу.

Читайте: На Дніпропетровщині 87 людей замість ребцентру потрапили до рабства

За словами співробітника бару, чоловік був з довгим волоссям і бородою, в старому одязі і виглядав наляканим. Він повідомив бармену, що у нього є брати і сестри, що він дев’ять років не був на вулиці і що він не хоче так жити.

На місце приїхала поліція, яка забрала відвідувача.

Вони перевірили ферму, вкриту серед дерев. При огляді будинку вони виявили за шафою у вітальні секретні сходи, що вели у підвал. Там і знаходилися люди.

За однією з версій, у підвалі знаходився глава сімейства, який кілька років тому переніс інсульт і не піднімався з ліжка. Поліція його затримала, але він відмовився співпрацювати зі слідством. До кінця не зрозуміло, чи є він батьком людей з підвалу.

Голова села Рейнерволд Роджер де Гроот сказав, що ця людина не була їх батьком.

Як довго сім’я жила в підвалі і що стало з їх матір’ю поки невідомо. Ймовірно, вона могла померти кілька років тому. Люди, що знаходилися на фермі, не мали контактів із зовнішнім світом і харчувалися їжею, вирощеною на городі. Також на фермі була коза.

Сусіди думали, що в будинку живе одна людина. Господар нікого не підпускав, спостерігаючи за всім в бінокль.

Нагадаємо, у 2017 році в Італії поліцейські затримали чоловіка, який 10 років утримував у підвалі жінку з Румунії.

Джерело: De Telegraaf