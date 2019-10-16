Під час Другої світової війни Гітлер хотів змінити хід історії за допомогою вундервафе – суперзброї нацистів. Саме у Третьому Рейху була створена перша у світі балістична ракета – Фау. А вже у повоєнній Німеччині спецслужби США та СРСР ділили здобич та полювали на конструкторів Третього Рейху.

У вересні 1944 року на самісінький центр Лондона з неба впала ракета. Світ був шокований, що нацистська Німеччина має зброю, яка здатна долати відстані між континентами.

Гітлер назвав її Зброя розплати, що німецькою звучить як Фергельтунгсвафе, або скорочено – Фау. Фюрер вірив, що завдяки цій суперзброї він змінить хід війни та хід історії. Усе завдячуючи одній людині, німецькому конструктору ракет Вернеру фон Брауну.

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У Тюрингії, неподалік міста Нордгаузен розташований меморіал концтабору Дора-Мітельбау. Якщо врахувати офіційну статистику, то там щодня спалювали два десятки тіл.

Табір визволяли американці. Поблизу табору – гора Конштайн, саме задля неї тут і розташували концтабір.

Під час війни там був секретний завод Мітельверк. За задумом Гітлера, усе виробництво суперзброї приховано влаштовували під землею.

На заводі працювали в’язні концтабору, це була майже безкоштовна робоча сила, як і на інших промислових об’єктах Третього Рейху. Щодня завод випускав кілька десятків крилатих ракет-літаків Фау-1 та міжконтинентальних Фау-2.

Гітлер хотів, аби кожні 20 хвилин Фау-2 влучала у міста союзників. Утім, задуми Фюрера вже тоді вважали химерними. У 1944 році економіка нацистської Німеччини ледве витягувала стільки проектів. До того ж, успішним був далеко не кожний ракетний пуск.

Дослідження та навчально-тренувальні пуски Фау-2 проводили на полігоні Блізна у Польщі. Більша частина тунелів нині похована під водою. Але вчені, які ще вчора працювали на нацистів, стали корисними для переможців.

У Тюрингії, окрім виробництва ракет, також видобували уран. Регіон був стратегічно важливим, і саме тому Сталін дуже хотів повернути ці землі у зону радянської окупації.

Невдовзі тут з’явилися війська СРСР. Тодішній куратор окупаційної адміністрації генерал НКВС Сєров особисто організував пошук спеціалістів, які не втекли. Дехто, як заступник фон Брауна Гельмут Греттруп пішли на співпрацю із Радянським Союзом.

Німецькі вчені під контролем Берії та Сєрова швидко відновили виробництво. В 1946 році 17 Фау-2 переправили до СРСР.

Найцінніше, що дали німецькі розробки – це конструкція гіроскопу, приладу, за допомогою якого ракета в польоті, навіть при зміні положення, пам’ятає курс.

Полювання Штатів та СРСР на фон Брауна нагадувало шпигунський бойовик. Кажуть, що радянські розвідники навіть дісталися до маєтку вченого, але запізнилися на лічені хвилини – кава у чашці була ще теплою. Та здався вчений у полон американцям.

Так само, як СРСР, Сполучені Штати запустили свій аналог Фау-2 – SS-1A. Нова космічна гонка почала набирати оберти.

Надважку ракету Сатурн-5, що доставила до орбіти Місяця модуль із Нілом Армстронгом, Базом Олдріном та Майклом Колінзом сконструював саме Вернер фон Браун.

У США фон Брауну пробачили і членство у нацистській партії НСДАП, і чин офіцера СС і тисячі загиблих від ударів суперзброї ракети ФАУ, яку він сконструював. Надто цінними знаннями він володів.

Навіть зараз, в епоху нового етапу космічної ери, коли ракети мають стати ледь не громадським транспортом, а Ілон Маск та його послідовники готують колонізацію Марса та Місяця, ідеї Вернера фон Брауна актуальні. А технології суперзброї ракет Фау-2 створеної для знищення людства, навпаки, допоможуть відправити людину на інші планети.

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