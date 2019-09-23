На Харківщині знайшли масове поховання солдатів Другої світової

На Харківщині волонтери знайшли масове поховання солдатів Другої Світової – на гектарах полів, де вирощують соняшник і пшеницю, на глибині півметра поховані сотні тисяч радянських солдатів, загиблих під час так званого Барвінківського котла. Тоді, у 1942 році під час спроби радянської влади звільнити від німецьких загарбників Харківщину, за 17 днів ворог вбив 250 тис. військових, майже всі вони вважалися зниклими без вісти, адже радянська влада старанно приховувала одну з найтрагічніших сторінок в історії Другої світової війни.

Нині пошуком поховань та ексгумацією радянських солдатів займається не держава, а волонтери – ті, хто у 2014 та 2015 роках під час гуманітарної місії Чорний тюльпан розшукували і вивозили з Донбасу тіла загиблих українських воїнів у російсько-українській війні.

Це суцільний цвинтар, на глибині двох лопат моторошні знахідки – кістки людей, коней, зброя, нерозірвані гранати й авіабомби. 1942 року на Харківщині провалилася визвольна операція і німецька армія оточила радянських воїнів.

В одній могилі лейтенанти, майори, капітани і солдати. Всі вони стали жертвами фатальних прорахунків радянського командування – Сталінський режим старанно замовчував масштаби втрат і знищував архіви.

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Тіла загиблих німців доправляли на батьківщину, а гори вбитих радянських солдатів місцеві скидали в окопи і вирви від бомб. Тут одна на одній братські могили. Імовірно, ворожа авіація знищила обоз Червоної армії.

За мародерство німці розстрілювали, тому майже всі поховання з особистими речами загиблих. Чиясь кружка з діркою від кулі, монети, фляги, годинники. Та найцінніші знахідки, які допомагають встановити ім`я полеглого воїна – капсули з інформацією про солдата й особисті речі з підписами.

Останки, які не вдасться ідентифікувати, поховають у братській могилі. А тих, чиї імена встановлять, передадуть родичам для перепоховання. Для них це, насамперед, відновлення справедливості і доброго імені загиблого. Адже в радянські часи зниклих без вісти прирівнювали до зрадників.

У Барвінківському районі волонтери з усієї України працюють уже третій рік поспіль – по тижню у вільний від роботи час. Цим, кажуть, мала б займатися держава, та далі пафосних промов у день перемоги у політиків справа не доходить. Під час нинішньої місії зможуть дістати останки півсотні солдатів, ще сотню виявили під час попередніх операцій. Із такими темпами, нарікають, тіла армійців лежатимуть у полях ще сотні років.

До слова, 1 вересня 1939 року: як почалася Друга світова війна.

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