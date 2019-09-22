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МЗС РФ назвав “вимушеним кроком” договір про ненапад між СРСР і Німеччиною

У Росії заявили, що договір про ненапад, який в 1939 році підписали міністри закордонних справ Німеччини і СРСР Йоахім фон Ріббентроп і В’ячеслав Молотов, був вимушеним кроком і допоміг уникнути великих жертв.

договор о ненападении

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що договір про ненапад між СРСР і Німеччиною відстрочив початок війни на два роки і врятував сотні тисяч життів.

У відомстві вважають, що пакт Молотова-Ріббентропа дозволив СРСР вступити у війну “на стратегічно вигідніших рубежах”.

– Тим самим врятували сотні тисяч життів, – йдеться в повідомленні МЗС, яке було опубліковано на сторінці відомства в соцмережі.

Також у МЗС зазначили, що договір підписали з Німеччиною Гітлера після того, як не змогли укласти угоди про взаємодопомогу з Англією і Францією.

У соцмережі розкритикували цю заяву і вказали на наслідки, які сталися після підписання цього договору.

Зокрема, користувачі написали про депортацію десятків тисяч осіб з країн Прибалтики і Катинський розстріл.

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“Вимушеність” договору також була поставлена під сумнів, оскільки немає жодних документів, які підтверджували б плани Німеччини напасти на СРСР в 1939 або в 1940 роках.

Також перенесення кордону на захід не допомогло СРСР в 1941 році через те, що території, які він отримав за пактом, були втрачені в перші ж тижні війни.

Крім того, впевненість радянської влади в тому, що Німеччина дотримуватиметься договору не дозволило вчасно почати мобілізацію.

Раніше французькі вчені встановили, що Адольф Гітлер помер у Берліні в 1945 році.

Джерело: Медуза

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