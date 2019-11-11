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Факти / Світ

США не обіцяють завжди надавати військову допомогу Україні – радник Трампа

Радник з питань національної безпеки США Роберт О’Браєн заявив, що Америка не обіцяє завжди надавати військову допомогу Україні.

США не обіцяють завжди надавати військову допомогу Україні – радник Трампа

Але разом з тим Роберт О’Браєн додав, що наразі США готові допомагати Україні.

Я не можу обіцяти, що США будуть робити щось вічно, але наразі ми налаштовані це робити. Поки що ми перша адміністрація, яка відправила озброєння Україні, я думаю, що це дуже важливо, – сказав він.

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Радник також додав, що США сподіваються на домовленості між Україною і Росією:

Я сподіваюсь, що між Росією та Україною буде якийсь мирний договір і угода.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що у 2020 році США нададуть Україні рекордну фінансову допомогу.

Джерело: CBS

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