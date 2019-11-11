Радник з питань національної безпеки США Роберт О’Браєн заявив, що Америка не обіцяє завжди надавати військову допомогу Україні.
Але разом з тим Роберт О’Браєн додав, що наразі США готові допомагати Україні.
Я не можу обіцяти, що США будуть робити щось вічно, але наразі ми налаштовані це робити. Поки що ми перша адміністрація, яка відправила озброєння Україні, я думаю, що це дуже важливо, – сказав він.
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Радник також додав, що США сподіваються на домовленості між Україною і Росією:
Я сподіваюсь, що між Росією та Україною буде якийсь мирний договір і угода.
До слова, раніше Факти ICTV писали, що у 2020 році США нададуть Україні рекордну фінансову допомогу.
Джерело: CBS
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