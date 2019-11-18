Погода в Єгипті на Новий рік нерідко радує показниками 20-24 градусів.

Зустріти Новий рік серед пальм ще та екзотика. Ну що ж, чому б не полетіти до літа, подалі від хуртовини і морозів? Тим паче, ціни на відпочинок взимку у рази дешевші. Хорошою альтернативою може стати Єгипет.

Погода у Єгипті взимку відрізняється прохолодою.

У порівнянні з січнем і лютим грудень – найсприятливіший час для поїздки в Єгипет. Все тому, що період холодних вітрів і піщаних бур ще не почався, а температура повітря вдень нерідко досягає 26-28 градусів.

Море прогрівається у середньому до 22 градусів, що робить воду прохолодною, але цілком комфортною для купання.

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І хоча передбачати погоду в Єгипті на Новий рік ще занадто рано, можна майже зі 100% упевненістю сказати, що буде не менше 20 градусів. Більш детально прогноз варто дивитися за кілька тижнів до від’їзду.

До речі, Факти ICTV писали, куди поїхати зустрічати Новий рік 2020 в Європі.