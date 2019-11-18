Погода в Египте на Новый год нередко радует показателями 20-24 градусов.

Встретить Новый год среди пальм еще та экзотика. Ну что ж, почему бы не полететь в страну лета, подальше от вьюги и морозов? Тем более, что цены на отдых в жарких странах зимой на порядок дешевле. Хорошей альтернативой может стать Египет.

Погода в Египте зимой отличается прохладой.

По сравнению с январем и февралем декабрь — наиболее благоприятное время для поездки в Египет. Все потому, что период холодных ветров и песчаных бурь еще не начался, а температура воздуха днем нередко достигает 26-28 градусов.

Море прогревается в среднем до 22 градусов, что делает воду прохладной, но вполне комфортной для купания.

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И хотя предсказывать погоду в Египте на Новый год еще слишком рано, можно почти со 100% уверенностью сказать, что будет не меньше 20 градусов. Более подробно прогноз стоит смотреть за не сколько недель до отъезда и по городам.

К слову, Факты ICTV писали, куда поехать встречать Новый год 2020 в Европе.