Екс-глава МЗС Канади Христя Фріланд у новому уряду обійматиме посаду віце-прем’єра.

Екс-глава Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд в новому складі уряду стала віце-прем’єром.

Фріланд у новому уряді відповідатиме за відносини між Канадою та США та за вирішення регіональних проблем.

Христя Фріланд має українське коріння. На початку кар’єри вона навіть працювала журналістом в Україні.

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Крім того, з початком російської агресії вона активно підтримувала Україну на дипломатичному рівні. Вона неодноразово заявляла, що Канада та її союзники непохитні в підтримці суверенітету України.

Нагадаємо, в жовтні Ліберальна партія чинного прем’єр-міністра Канади Джастін Трюдо виграла загальні вибори. А напередодні Трюдо представив новий кабінет з 36 міністрів.

Джерело: The Globe and Mail