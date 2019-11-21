PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Христя Фріланд стала віце-прем’єром у новому уряді Канади

Екс-глава МЗС Канади Христя Фріланд у новому уряду обійматиме посаду віце-прем’єра.

Христя Фріланд стала віце-прем’єром у новому уряді Канади

Екс-глава Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд в новому складі уряду стала віце-прем’єром.

Фріланд у новому уряді відповідатиме за відносини між Канадою та США та за вирішення регіональних проблем.

Христя Фріланд має українське коріння. На початку кар’єри вона навіть працювала журналістом в Україні.

Читайте: Канада довела, що є другом України: Зеленський на зустрічі з Трюдо

Крім того, з початком російської агресії вона активно підтримувала Україну на дипломатичному рівні. Вона неодноразово заявляла, що Канада та її союзники непохитні в підтримці суверенітету України.

Нагадаємо, в жовтні Ліберальна партія чинного прем’єр-міністра Канади Джастін Трюдо виграла загальні вибори. А напередодні Трюдо представив новий кабінет з 36 міністрів.

Джерело: The Globe and Mail

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка