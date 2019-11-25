Національна фінська авіакомпанія Finnair скасувала 276 рейсів у зв’язку з підтримкою працівників державної поштової служби Posti.

Авіакомпанія Фінляндії Finnair скасувала 276 рейсів, запланованих на неділю та понеділок, у зв’язку з солідарною участю в страйку на підтримку працівників державної поштової служби Posti.

За даними Finnair, скасування рейсів може торкнутися близько 20 тис. пасажирів.

Про скасування рейсів було оголошено після того, як профспілка працівників аеропортів Фінляндії вирішила провести 25 листопада одноденний страйк.

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У русі громадського транспорту в регіоні Гельсінкі в понеділок також очікуються проблеми. Страйк водіїв транспортної компанії HSL почнеться о третій годині ранку і триватиме 24 години.

Приміські поїзди, метро і трамваї будуть ходити в нормальному режимі. Також частково зупиниться рух автобусів.

Розширення страйку солідарності вплине і на рух пасажирських поромів, що ходять під прапором Фінляндії.

Близько дев’яти тис. співробітників поштової служби оголосили двотижневий страйк через зменшення зарплат, що призвело до того, що доставка пошта відбувається з затримкою напередодні напруженого різдвяного сезону.

Нагадаємо, у США через рекордне похолодання у деяких штатах закрили школи та підприємства і скасували більше тисячі авіарейсів.