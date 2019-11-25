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Факты / Мир

Забастовка в Финляндии: отменено 276 авиарейсов

Национальная финская авиакомпания Finnair отменила 276 рейсов в связи с поддержкой работников государственной почтовой службы Posti.

літак

Авиакомпания Финляндии Finnair отменила 276 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник, в связи с солидарным участием в забастовке в поддержку работников государственной почтовой службы Posti.

По данным Finnair, отмена рейсов может коснуться около 20 тыс. пассажиров.

Об отмене рейсов было объявлено после того, как профсоюз работников аэропортов Финляндии решил провести 25 ноября однодневную забастовку.

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В движении общественного транспорта в регионе Хельсинки в понедельник также ожидаются проблемы. Забастовка водителей транспортной компании HSL начнется в три часа утра и продлится 24 часа.

Пригородные поезда, метро и трамваи будут ходить в нормальном режиме. Также частично остановится движение автобусов.

Расширение забастовки солидарности повлияет и на движение пассажирских паромов, которые ходят под флагом Финляндии.

Около девяти тыс. Сотрудников почтовой службы объявили двухнедельную забастовку из-за уменьшения зарплат, что привело к тому, что доставка почта происходит с задержкой накануне напряженного рождественского сезона.

Напомним, в США из-за рекордного похолодания в некоторых штатах закрывают школы и предприятия, были отменены более тысячи авиарейсов.

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