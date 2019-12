Міністр енергетики США Рік Перрі 1 грудня покинув свій пост. Кандидатура його наступника буде затверджена американськими сенаторами вже у понеділок, 2 грудня.

Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf

— Rick Perry (@SecretaryPerry) December 2, 2019