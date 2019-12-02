Міністр енергетики США Рік Перрі оголосив про те, що покидає свій пост.

Міністр енергетики США Рік Перрі 1 грудня покинув свій пост. Кандидатура його наступника буде затверджена американськими сенаторами вже у понеділок, 2 грудня.

– Я прощаюся з міністерством енергетики. Для мене було великою честю і привілеєм працювати в адміністрації Дональда Трампа на посаді міністра.

Дякую своїй дружині, дітям та американському народові за те, що дозволили мені працювати. Прощаюся з вами, – написав Перрі.