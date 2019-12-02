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Міністр енергетики США Рік Перрі подав у відставку

Міністр енергетики США Рік Перрі оголосив про те, що покидає свій пост.

Міністр енергетики США Рік Перрі подав у відставку

Міністр енергетики США Рік Перрі 1 грудня покинув свій пост. Кандидатура його наступника буде затверджена американськими сенаторами вже у понеділок, 2 грудня.

– Я прощаюся з міністерством енергетики. Для мене було великою честю і привілеєм працювати в адміністрації Дональда Трампа на посаді міністра.

Дякую своїй дружині, дітям та американському народові за те, що дозволили мені працювати. Прощаюся з вами, – написав Перрі.

Читайте: США готові допомогти Україні технологіями і ресурсами в енергетиці – Перрі

Нагадаємо, впливове американське видання Washington Post звернулося до керівництва США із закликом змінити політику щодо України. Журналісти заявили, що теперішній курс може мати вкрай негативні наслідки.

У своїй статті журналісти зазначили, що майже кожен чиновник, який працював над відносинами в останні два роки, подав у відставку.

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