Міністр енергетики США Рік Перрі оголосив про те, що покидає свій пост.
Міністр енергетики США Рік Перрі 1 грудня покинув свій пост. Кандидатура його наступника буде затверджена американськими сенаторами вже у понеділок, 2 грудня.
– Я прощаюся з міністерством енергетики. Для мене було великою честю і привілеєм працювати в адміністрації Дональда Трампа на посаді міністра.
Дякую своїй дружині, дітям та американському народові за те, що дозволили мені працювати. Прощаюся з вами, – написав Перрі.
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Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf
— Rick Perry (@SecretaryPerry) December 2, 2019
Нагадаємо, впливове американське видання Washington Post звернулося до керівництва США із закликом змінити політику щодо України. Журналісти заявили, що теперішній курс може мати вкрай негативні наслідки.
У своїй статті журналісти зазначили, що майже кожен чиновник, який працював над відносинами в останні два роки, подав у відставку.