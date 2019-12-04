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США не визначилися з санкціями проти Північного потоку-2 – Трамп

США іще не знають, чи вводитимуть санкції проти проекту з будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Північний потік 2

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлером Німеччина Ангелою Меркель заявив, що російський газопровід Північний потік-2 дійсно є проблемою.

За його словами, Сполучені Штати іще не визначилися із тим, чи варто вводити санкції проти зазначеного проекту.

Проте Трамп запевнив, що у США обов’язково говоритимуть про те, що робити з Північним потоком-2.

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Президент США додав, що Німеччина має звернути увагу на вказану проблему.

– Я вважаю, що це проблема, але це проблема, з якою Німеччина має розібратися самостійно. Можливо, для Німеччини це не буде проблемою, сподіваюся, що насправді не буде, – підсумував Трамп.

До слова, управління з конкуренції та захисту прав споживачів Польщі UOKiK оштрафувало компанію Engie Energy за її відмову щодо співпраці у розслідуванні будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Джерело: УНІАН

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