США іще не знають, чи вводитимуть санкції проти проекту з будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлером Німеччина Ангелою Меркель заявив, що російський газопровід Північний потік-2 дійсно є проблемою.

За його словами, Сполучені Штати іще не визначилися із тим, чи варто вводити санкції проти зазначеного проекту.

Проте Трамп запевнив, що у США обов’язково говоритимуть про те, що робити з Північним потоком-2.

Читайте: Бундестаг схвалив зміни до директиви ЄС щодо Північного потоку-2

Президент США додав, що Німеччина має звернути увагу на вказану проблему.

– Я вважаю, що це проблема, але це проблема, з якою Німеччина має розібратися самостійно. Можливо, для Німеччини це не буде проблемою, сподіваюся, що насправді не буде, – підсумував Трамп.

До слова, управління з конкуренції та захисту прав споживачів Польщі UOKiK оштрафувало компанію Engie Energy за її відмову щодо співпраці у розслідуванні будівництва російського газопроводу Північний потік-2.