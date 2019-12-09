Нормандський саміт – зустріч Меркель та Зеленського завершилася

Завершилася двостороння зустріч президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

У рамках нормандського саміту завершилася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента України Володимира Зеленського.

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– Зараз чотири лідери зберуться на перемовини у нормандському форматі, – зазначили в Офісі президента України.

Також сьогодні запланована двостороння зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Раніше Факти ICTV писали, що міністр енергетики України Олексій Оржель та виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко можуть взяти участь у двосторонній зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка відбудеться після нормандського саміту.