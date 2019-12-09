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Факти / Україна / Політика

У зустрічі Зеленського і Путіна візьмуть участь голови Газпрому і Нафтогазу

На саміт нормандської четвірки Україна їде з чималою делегацією. Переговори між країнами можуть затягнутися.

Нормандський формат

Стало відомо, що міністр енергетики України Олексій Оржель та виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко можуть взяти участь у двосторонній зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка відбудеться після нормандського саміту.

Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що голова Газпрому Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак також братимуть участь у зустрічі президентів Росії і України.

Скільки можуть тривати переговори в нормандському форматі, поки не беруться прогнозувати.

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Кирило Тимошенко також зазначив, що Україна приїхала на зустіч з чималою делегацією. В Париж прибули голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, головнокомандувач – начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак.

– Члени делегації можуть змінюватися залежно від того, які питання обговорюватимуться. Радники можуть підключатися і допомагати президенту у вирішенні тих чи інших питань, – зазначив він.


Нагадаємо, раніше про двосторонню зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського після саміту повідомили в Росії. Згодом цю інформацію підтвердив Офіс президента України.

Джерело: Офіс Президента

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