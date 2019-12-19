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Факти / Світ

У США 17-річна дівчина викрала літак і врізалася в будівлю

18 грудня в аеропорту Фресно Йосеміті в США підліток пробралася на приватний King Air 200 і запустила один з двигунів.

В США 17-летняя девушка угнала самолет и врезалась в здание

У міжнародному аеропорту Фресно (США) 17-річна дівчина спробувала викрасти приватний літак.

Вона залізла у літак, зуміла завести його двигуни і врізалася в одну з будівель на території аеропорту.

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Над землею літак не піднімався і під час інциденту ніхто не постраждав.

Мотиви підлітка поки невідомі, але в заяві на сайті аеропорту стверджується, що зв’язків з внутрішнім тероризмом виявлено не було.

Триває розслідування.

 

Нагадаємо, в Німеччині 8-річна дитина сіла в батьківський Volkswagen Golf і попрямувала до найближчого автобану а-44. Хлопчик розігнався зі швидкістю 140 км/ч. Через якийсь час він зрозумів, що така швидкість йому не по плечу і припаркувався на узбіччі.

Джерело: ABC News

Фото: Dreamstime

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