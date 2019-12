У США 17-річна дівчина викрала літак і врізалася в будівлю

У міжнародному аеропорту Фресно (США) 17-річна дівчина спробувала викрасти приватний літак.

Вона залізла у літак, зуміла завести його двигуни і врізалася в одну з будівель на території аеропорту.

Читайте: У США собака “викрала” авто і півгодини дріфтила біля будинку

Над землею літак не піднімався і під час інциденту ніхто не постраждав.

Мотиви підлітка поки невідомі, але в заяві на сайті аеропорту стверджується, що зв’язків з внутрішнім тероризмом виявлено не було.

Триває розслідування.

PLANE CRASH VIDEO: The Fresno Yosemite International Airport has released video of a plane that was stolen by a 17-year-old girl and crashed into a chain-link fence on Wednesday morning.

Full story: https://t.co/DSq4qKFWxX pic.twitter.com/DJiBKxemyk

— ABC30 Fresno (@ABC30) December 18, 2019