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У США собака “викрала” авто і півгодини дріфтила біля будинку

Поліцейські півгодини не могли дістати з машини лабрадора, який заблокувався і намотував кола на парковці біля будинку.

У США собака “викрала” авто і півгодини дріфтила біля будинку

“Викрадення” авто собакою сталося через те, що господар залишив тварину в авто з незаглушеним двигуном.

Саме тоді чорний лабрадор увімкнув задню передачу (як він це зробив, не повідомляється) і почав намотувати кола біля будинку в штаті Флорида (США).

Додало небезпеки у ситуацію те, що двері машини після початку руху заблокувалися.

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Поліцейські, які прибули на місце, півгодини спостерігали, як пес повільно дріфтує, перш ніж змогли врятувати його завдяки запасному ключу, який виніс господар.

Нагадаємо, собака-голкіпер врятував ворота, “відбивши” пенальті.

Джерело: The Washington Post

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