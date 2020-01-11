Меркель назвала катастрофу рейсу PS 752 в Ірані трагічним випадком

У Москві на спільній прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер ФРН Ангела Меркель назвала катастрофу українського рейсу PS 752 в Ірані трагічним випадком.

Також Меркель зазначила факт визнання Іраном причин катастрофи.

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– Добре, що ми знаємо, хто за це відповідальний. Я вважаю, що ми повинні працювати разом з усіма країнами-учасниками, щоб знайти рішення і провести всебічну експертизу, – сказала Меркель.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.