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Меркель назвала катастрофу рейсу PS 752 в Ірані трагічним випадком

У Москві на спільній прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер ФРН Ангела Меркель назвала катастрофу українського рейсу PS 752 в Ірані трагічним випадком.

Також Меркель зазначила факт визнання Іраном причин катастрофи.

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– Добре, що ми знаємо, хто за це відповідальний. Я вважаю, що ми повинні працювати разом з усіма країнами-учасниками, щоб знайти рішення і провести всебічну експертизу, – сказала Меркель.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Джерело: CNN

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