Меркель назвала катастрофу рейса PS 752 в Иране трагическим случаем

В Москве на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала катастрофу украинского рейса PS 752 в Иране трагическим случаем.

Также Меркель отметила факт признания Ираном причин катастрофы.

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– Хорошо, что мы знаем, кто за это ответственен. Я считаю, что мы должны работать вместе со всеми странами-участниками, чтобы найти решение и провести всестороннюю экспертизу, – сказала Меркель.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.