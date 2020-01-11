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Факты / Мир

Меркель назвала катастрофу рейса PS 752 в Иране трагическим случаем

В Москве на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала катастрофу украинского рейса PS 752 в Иране трагическим случаем.

Также Меркель отметила факт признания Ираном причин катастрофы.

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– Хорошо, что мы знаем, кто за это ответственен. Я считаю, что мы должны работать вместе со всеми странами-участниками, чтобы найти решение и провести всестороннюю экспертизу, – сказала Меркель.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: CNN

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