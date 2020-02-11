НАТО не розміщуватиме ракети наземного базування в Європі через РФ – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про ракетну загрозу з боку РФ і звинуватив Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

На прес-конференції в Брюсселі Столтенберг повідомив, що, якщо Росія не дотримується існуючих угоди – це не забезпечує захист НАТО за допомогою договору. Оскільки договір, який дотримується тільки однією стороною, не гарантує безпеки всіх.

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Також глава НАТО відзначив, що навчання триватимуть і інвестиції в сучасний військовий потенціал також будуть збільшуватися.

– Але ми не хочемо дзеркально відображати те, що робить Росія. Ми не маємо наміру розміщувати ракети наземного базування в Європі, але ми повинні зробити все, щоб забезпечити ефективні оборону і стримування без ДРСМД і при наявності російських ракет, – сказав Столтенберг.

Раніше Факти ICTV писали, що в Афганістані ракета поцілила у вертоліт з Молдови.