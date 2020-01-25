В Афганістані ракета поцілила у вертоліт з Молдови, постраждали українці

В Афганістані ракета поцілила у вертоліт, що належить молдовській авіакомпанії.
За даними представниці Управління авіації Молдови Ірини Бодоліци, в результаті інциденту поранення отримали двоє українських пілотів. Їхній стан задовільний.
В Управлінні авіації стверджують, що вертоліт виконував гуманітарну місію. Ракета потрапила в нього в той момент, коли вертоліт знаходився на землі.
Вертоліт дістав невеликі пошкодження.
Читайте: Помилка оператора. Чому Іран випустив дві ракети по літаку МАУ
Інший вертоліт, вже з громадянами Молдови в екіпажі, підібрав українців після інциденту.
Раніше в Австралії розбився літак, який гасив пожежі. Увесь екіпаж загинув.
Джерело: TV8
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+