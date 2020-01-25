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В Афганістані ракета поцілила у вертоліт з Молдови, постраждали українці

В Афганістані ракета поцілила у вертоліт, що належить молдовській авіакомпанії.

За даними представниці Управління авіації Молдови Ірини Бодоліци, в результаті інциденту поранення отримали двоє українських пілотів. Їхній стан задовільний.

В Управлінні авіації стверджують, що вертоліт виконував гуманітарну місію. Ракета потрапила в нього в той момент, коли вертоліт знаходився на землі.

Вертоліт дістав невеликі пошкодження.

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Інший вертоліт, вже з громадянами Молдови в екіпажі, підібрав українців після інциденту.

Раніше в Австралії розбився літак, який гасив пожежі. Увесь екіпаж загинув.

Джерело: TV8

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