ePayments призупинив роботу - причина

Платіжний сервіс еPayments призупинив усі фінансові операції в акаунтах клієнтів на вимогу Управління з фінансового регулювання і нагляду Великої Британії (Financial Conduct Authority).

Це сталося після перевірки регулятора систем для запобігання відмиванню грошей еPayments, яка виявила порушення. Причина блокування – недостатнє дотримання заходів антивідмивного законодавства.

Сервіс співпрацює з FCA для відновлення роботи. У компанії запевнили, що коштами клієнтів нічого не загрожує.

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– Ми знаємо, що це буде дуже неприємний час для наших клієнтів. Ми приносимо вибачення за будь-які заподіяні незручності і працюємо з FCA, щоб забезпечити покращення і відновити облікові записи як можна швидше. Під час цього поліпшення ми хочемо запевнити клієнтів, що їхні кошти захищені в звичайному режимі, – запевняють в компанії.

При переході на сайт з’являється спливаюче вікно з інформацією про зупинку роботи.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що у 2020 році Кабмін перегляне стратегію щодо держбанкінгу, щоб скоротити частку держави в банківському секторі.

Джерело: FCA