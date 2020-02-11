НБУ проведе стрес-тестування 16 банків – список

Національний банк України вже підготував перелік банків для стрес-тестування, яке відбудеться у 2020 році.

Всього в ньому візьмуть участь 16 українських банків.

– Оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 74 з 75 установ, що мають банківські ліцензії. Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, у 2020 році проходитимуть 16 банків, на які припадає 44% активів банківської системи, – повідомляє прес-служба НБУ.

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Під стрес-тестування цього року потраплять:

Ощадбанк;

ПУМБ;

Альфа-банк;

Банк Кредит Дніпро;

Укрексімбанк;

Універсал Банк;

ПРАВЕКС-БАНК;

Мегабанк;

А-Банк;

Банк Восток;

МТБ Банк;

Таскомбанк;

Банк Форвард;

Сбербанк;

Банк інвестицій і заощаджень;

Банк Південний.

Підходи до стрес-тестування, а також подробиці макроекономічних сценаріїв оприлюднять окремо.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що у 2020 році Кабмін перегляне стратегію щодо держбанкінгу, щоб скоротити частку держави в банківському секторі.