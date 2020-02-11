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Факти / Україна

НБУ проведе стрес-тестування 16 банків – список

Національний банк України вже підготував перелік банків для стрес-тестування, яке відбудеться у 2020 році.

Всього в ньому візьмуть участь 16 українських банків.

– Оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 74 з 75 установ, що мають банківські ліцензії. Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, у 2020 році проходитимуть 16 банків, на які припадає 44% активів банківської системи, – повідомляє прес-служба НБУ.

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Під стрес-тестування цього року потраплять:

  • Ощадбанк;
  • ПУМБ;
  • Альфа-банк;
  • Банк Кредит Дніпро;
  • Укрексімбанк;
  • Універсал Банк;
  • ПРАВЕКС-БАНК;
  • Мегабанк;
  • А-Банк;
  • Банк Восток;
  • МТБ Банк;
  • Таскомбанк;
  • Банк Форвард;
  • Сбербанк;
  • Банк інвестицій і заощаджень;
  • Банк Південний.

Підходи до стрес-тестування, а також подробиці макроекономічних сценаріїв оприлюднять окремо.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що у 2020 році Кабмін перегляне стратегію щодо держбанкінгу, щоб скоротити частку держави в банківському секторі.

Джерело: НБУ

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