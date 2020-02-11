НБУ проведе стрес-тестування 16 банків – список

Національний банк України вже підготував перелік банків для стрес-тестування, яке відбудеться у 2020 році.
Всього в ньому візьмуть участь 16 українських банків.
– Оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 74 з 75 установ, що мають банківські ліцензії. Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, у 2020 році проходитимуть 16 банків, на які припадає 44% активів банківської системи, – повідомляє прес-служба НБУ.
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Під стрес-тестування цього року потраплять:
- Ощадбанк;
- ПУМБ;
- Альфа-банк;
- Банк Кредит Дніпро;
- Укрексімбанк;
- Універсал Банк;
- ПРАВЕКС-БАНК;
- Мегабанк;
- А-Банк;
- Банк Восток;
- МТБ Банк;
- Таскомбанк;
- Банк Форвард;
- Сбербанк;
- Банк інвестицій і заощаджень;
- Банк Південний.
Підходи до стрес-тестування, а також подробиці макроекономічних сценаріїв оприлюднять окремо.
До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що у 2020 році Кабмін перегляне стратегію щодо держбанкінгу, щоб скоротити частку держави в банківському секторі.