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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Держчастка і непрацюючі кредити: Кабмін візьметься за держбанки у 2020

Кабінет міністрів України у 2020 році перегляне стратегію щодо держбанкінгу, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, уряд хоче якнайшвидшого скорочення державної частки в банківському секторі. Для цього Кабмін хоче якнайшвидше знайти ефективних власників або міжнародних співпартнерів для держбанків.

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Маркарова також додала, що уряд активно візьметься за врегулювати проблеми legacy проблемних кредитів у держбанках.

Як повідомлялося, у Кабміні виключають можливість злиття Приватбанку з Ощадбанком.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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