У перший торговий день після того, як країни ОПЕК+ не змогли домовитися про збереження угоди про обмеження видобутку нафти, американські індекси обвалилися. Індекс S&P 500 впав на 7%, а Dow Jones – на 7,3%.

Через таку ситуацію торги були припинені на 15 хвилин, як того вимагають правила. Загалом передбачено три види запобіжних заходів, які спрацьовують у разі серйозного падіння індексу S&P 500:

коли індекс падає на 7%, торги припиняються на 15 хвилин;

коли індекс падає на 13%, торги припиняються на 15 хвилин;

коли індекс падає на 20%, торги закриваються до наступного дня.

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До слова, американські ринки падають слідом за європейськими та азіатськими.

По-перше, це відбувається через те, що експортери нафти не змогли домовитися про продовження терміну дії угоди про обмеження її видобутку.

По-друге, триває негативний ефект від поширення коронавірусу.

Нагадаємо, 9 березня вже охрестили чорним понеділком для світових ринків. Країни ОПЕК запропонували Росії разом скоротити обсяги видобутку нафти через низький попит на неї, щоб зберегти колишню ціну.

РФ відмовилася і тоді Саудівська Аравія заявила, що з квітня вона збільшує обсяги видобутку нафти. Як наслідок, ціни на нафту за ніч впали на 30%.

Детальніше про причини та наслідки обвалу цін на нафту можна прочитати в нашому матеріалі.

Джерело: CNBC