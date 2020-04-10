Китай обмежить споживання м’яса диких тварин

Китай через пандемію коронавірусу обмежить список тварин, м’ясо яких можна буде купувати та споживати.

Про це повідомили у Міністерстві сільського господарства країни.

Як підозрюють світові науковці, вірус з’явився на одному з ринків в Ухані, де продавалося м’ясо змій, дикобразів та панголінів.

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До переліку придатних для споживання тварин потрапили не лише свині, корови, вівці та кури. Також китайцям дозволять споживати окремі види оленів та страусів.

Кілька видів лисиць, єнотів та норок можна утримувати як худобу, однак споживати їх м’ясо заборонять.

Види тварин, яких пов’язують із можливим виникненням Covid-19, зокрема, панголіни, кажани та змії до переліку не потрапили. Також у цьому списку немає собак.

– Із розвитком людської цивілізації та занепокоєнням громадськості через проблему захисту тварин собаки з традиційної худоби перетворилися на тварин-компаньйонів. Ніхто не може розглядати собак як худобу, – йдеться у супровідному поясненні проекту.

Споживання диких тварин трапляється у Китаї не часто, але на півдні країни існує розвинена прибуткова торгівля десятками видів різного тваринного м’яса.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, що вчені попередили китайців про ризик другої хвилі коронавірусу.