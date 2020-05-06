З 15 травня в Естонії відновлюється контактне навчання в загальноосвітніх школах та в інших навчальних закладах.

Таке рішення ухвалив уряд в рамках поетапного скасування карантинних заходів.

Заняття також відновляться в установах професійної освіти, вищих навчальних закладах, установах для підвищення кваліфікації та школах за інтересами, а також відкриються молодіжні центри.

Читайте: Естонія оголосила про початок економічної кризи

З 18 травня в Естонії дозволять проводити публічні збори.

Умовою для поступового пом’якшення обмежень залишається дотримання особистої гігієни, а також правил поведінки в умовах епідемії.

До слова, у другій половині квітня кількість щоденних виявлених випадків зараження в Естонії стала скорочуватися, і з початку травня складає від 1 до 8 осіб на день.

Джерело: ERR