С 15 мая в Эстонии восстанавливается контактное обучение в общеобразовательных школах и других учебных заведениях.

Такое решение приняло правительство в рамках поэтапной отмены карантинных мер.

Занятия также возобновятся в учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации и школах по интересам, а также откроются молодежные центры.

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С 18 мая в Эстонии позволят проводить публичные собрания.

Условием для постепенного смягчения ограничений остается соблюдение личной гигиены, а также правил поведения в условиях эпидемии.

К слову, во второй половине апреля количество ежедневных выявленных случаев заражения в Эстонии стало сокращаться, и с начала мая составляет от 1 до 8 человек в день.

Источник: ERR