Естонія оголосила про початок економічної кризи

В Естонії почалася економічна криза, про це заявив міністр фінансів країни Мартін Хельме.

Він зазначив, що тепер питання полягає в тому, як звести до мінімуму наслідки кризи в країні.

– Цифри показують, що такого різкого падіння не було з 2008 року. І це буде мати наслідки в реальному житті. Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Підприємства, які фінансують себе випуском облігацій, більше не зможуть це робити, – сказав Хельме.

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За його словами, такої поганої видимості, як зараз в економіці, у Європі ніколи не було.

– Ми бачимо, що все сталося протягом двох місяців, в європейському контексті – двох тижнів. Перший висновок – такої поганої видимості, як зараз в економіці, у нас ніколи не було. Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні, через два місяці, – сказав Хельме.

Він додав, що західні країни в даний час виявилися в значно складнішій ситуації, ніж під час кризи 2008 року.

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Джерело: ERR