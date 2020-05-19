Пацієнти, які перехворіли на Covid-19, не можуть заразити інших – вчені

Пацієнти, які перехворіли на коронавірус, все-таки не можуть заразити інших, навіть якщо їхні тести дають позитивний результат, стверджують вчені з Корейських центрів з контролю і профілактики захворювань.

Тести 285 пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, дали позитивний результат вже після виписки.

Аналіз на коронавірус дав позитивний результат навіть через 82 дні після зараження. Люди мали антитіла проти вірусів.

Дані з Південної Кореї показують, якщо людина вже видужала після Covid-19, вона не піддає ризику поширення коронавірусу.

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Це означає, що люди не повинні вважати, що вони піддаються хворобі, незважаючи на те, що показує їхній ПЛР-тест.

Експерти також вважають, що антитіла можуть забезпечувати певний рівень захисту від вірусу, але поки вагомих доказів цього немає.

До слова, вчені виявили, що люди, які перехворіли на атипову пневмонію, на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS) у 2003 році, мають імунітет до коронавірус.