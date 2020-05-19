Науковці виявили людей з імунітетом до коронавірусу

Люди, які перехворіли на атипову пневмонію, на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS) у 2003 році, мають імунітет до коронавірусу.

Результати дослідження американських науковців опублікували в журналі Nature.

У перехворілих на SARS виробилися антитіла, які не дають Covid-19 проникати усередину клітини і заражати її.

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Цю інформацію можна використовувати для профілактики і лікування хворих на коронавірус. Але поки антитіла на стадії вивчення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Бельгії вивчали ефективність білків лами для профілактики і лікування коронавірусу. За інформацією науковців, антитіла цієї тварини не дають вірусу проникати всередину клітин.

Джерело: Nature