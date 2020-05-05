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Факти / Світ

У Нідерландах створили антитіла, які нейтралізують Covid-19

У Нідерландах науковці створили антитіла, які можуть нейтралізувати коронавірус. Дослідження провели в Утрехтському університеті.

Синтезовані білки схожі на ті антитіла, які виробляє імунна система людини.

– Антитіла розпізнають вірус і впливають на нього, – йдеться в результатах дослідження.

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Поки ефективність створених антитіл потрібно випробувати на тваринах, потім на людях і лише тоді застосовувати як препарат проти Covid-19. Як відзначають дослідники, у майбутньому білки можуть використовуватися як для лікування зараженої коронавірусом людини, так і для профілактики і захисту тих, хто ще не захворів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Бельгії почали тестувати ефективність білків лами для боротьби з коронавірусом.

Джерело: IFL Science

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