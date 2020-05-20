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Кіпр почне приймати туристів з 15 червня

Кіпр готовий знову приймати туристів з 15 червня, але перед цим країна ухвалить протоколи з рекомендаціями роботи в умовах пандемії коронавірусу.

Міністерство туризму Кіпру розраховує на відновлення 30% від показників 2019 року туристичного потоку та доходу від туризму.

Про це повідомив голова парламентського комітету з енергетики, торгівлі, промисловості і туризму Андреас Куприану.

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Кіпр вже  з 4 травня почав поступове ослаблення обмежень, введених через пандемію коронавірусу.

Передбачається, що аеропорти на Кіпрі відновлять роботу в червні-липні на третьому етапі ослаблення обмежень. Тоді ж запрацюють готелі.

Раніше ми писали, коли в Україні відновлять міжнародні перевезення і чого чекати від сервісу після пандемії коронавірусу.

Джерело: CNA

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