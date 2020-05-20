У Нідерландах фермер заразився коронавірусом від норки

Перший випадок передавання коронавірусу від тварини людині зареєстрували в нідерландській провінції Північний Брабант.

Про це йдеться у листі міністра сільського господарства країни Кароли Скоутен.

У квітні міністерство сільського господарства Нідерландів повідомило, що на цій фермі у двох норок виявили Covid-19. Тоді влада обмежила доступ до ферм як запобіжний захід, але заявила, що ризику поширення вірусу від звірів до людини немає.

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Однак у своєму листі міністр визнала, що випущені рекомендації, відповідно до яких передавання вірусу від тварин людині неможлива, були помилковими.

Вона зазначила, що ризик зараження людини від тварин все ще оцінюється як мінімальний.

Нагадаємо, на початку квітня коронавірус виявили у кількох тигрів і левів у зоопарку Нью-Йорка.