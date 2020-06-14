Австрія продовжила заборону на пасажирські авіарейси в Україну та низку інших країн до 30 червня.

Зокрема, заборона на регулярні перевезення поширюється на країни, де фіксують високий ризик поширення Covid-19. Це Китай, Іран, Ломбардія (Італія), Білорусь, Португалія, Іспанія, Велика Британія, Швеція, Росія.

Винятки робитимуть тільки для польотів з перевезення вантажів, медичних авіарейсів чи авіарейсів, які перевозять сезонних працівників у сільськогосподарському та лісовому секторах та персонал у сфері догляду за хворими та літніми людьми.

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Загалом з 15 червня Австрія відновлює міжнародне авіасполучення. Вже скасували обмеження на в’їзд в Австрію з Німеччини, Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Швейцарії та Ліхтенштейну.

З 16 червня список поповнять Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Болгарія, Румунія, Хорватія, Ірландія, Кіпр, Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан.

Відновлення міжнародного авіасполучення в Україні

З 15 червня в усіх аеропортах України будуть відкриті пункти пропуску і контролю. Однак МОЗ визначить перелік країн, які увійдуть до так званої червоної та зеленої зони.

Зокрема, до червоної зони входитимуть країни, де кількість хворих на коронавірус на певну дату становить більше 40 осіб на 100 тис. населення.

Громадяни, які прибуватимуть із цих країн, повинні пройти обов’язкову обсервацію або самоізоляцію.

Джерело: МОЗ Австрії